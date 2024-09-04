Стая (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Молодой человек, по имени Антон, бывший спецназовец, а ныне сотрудник банка внезапно узнает, что его продвижение по службе — результат романа его жены с директором банка. Узнав об этом, Антон уходит от жены и устраивается на работу инструктором по горным лыжам.



Однажды на горнолыжную базу приезжает отдохнуть и отметить день рождения генерал Шорохов...

