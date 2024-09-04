Стая. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Стая
1-й сезон
1-я серия

Стая (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.52005, Стая. Сезон 1. Серия 1
Боевик, Криминал16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодой человек, по имени Антон, бывший спецназовец, а ныне сотрудник банка внезапно узнает, что его продвижение по службе — результат романа его жены с директором банка. Узнав об этом, Антон уходит от жены и устраивается на работу инструктором по горным лыжам.

Однажды на горнолыжную базу приезжает отдохнуть и отметить день рождения генерал Шорохов...

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

6.2 КиноПоиск