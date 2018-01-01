Спасатели Малибу (сериал, 1999) сезон 10 смотреть онлайн

Спасатели Малибу. Сезон 10
9.01999, Baywatch 22 серии
Боевик, Драма18+

Культовый сериал, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое шоу в истории телевидения. Для отдыхающих калифорнийский пляж – место, где можно беззаботно провести время. Для них – территория, где надо постоянно быть настороже, защищая людей от природных опасностей и криминала. Ведь они – отважные спасатели, которые выполняют рискованную работу, чтобы другим спокойно отдыхалось. Познакомьтесь с легендарным отрядом в красных купальных костюмах под руководством Митча Бьюкеннона!

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Мелодрама

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

