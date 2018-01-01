Биография

Александра Пол — американская актриса, сценарист и продюсер. Родилась в Нью-Йорке 29 июля 1963 года. Александра выросла в обеспеченной семье. Какое-то время ее увлекала модельная карьера, но потом она решила стать актрисой. Получив актерское образование в Стэнфордском университете, в 1982 году Пол начала сниматься в кино. Она до сих пор в актерской профессии, но также известна своими антивоенными выступлениями и действиями по защите окружающей среды. Александра Пол сыграла в 102 картинах, еще шесть спродюсировала и для одной написала сценарий. Самые известные роли актриса исполнила в сериалах «Спасатели Малибу», «Мелроуз Плейс» и «Безумцы». Также заметной была игра Пол в фильме ужасов «Кристина» по роману Стивена Кинга.