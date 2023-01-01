WinkСериалыСоздание Канело1-й сезон
Создание Канело (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, The Making of Canelo 3 серии
Спортивный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
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О сериале
Мини-сериал, посвященный легендарному Саулю «Канело» Альваресу, повествует о трех исторических противостояниях мексиканского боксера: с Флойдом Мейвезером, Геннадием Головкиным и Сергеем Ковалёвым.
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