Создание Канело (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Мини-сериал, посвященный легендарному Саулю «Канело» Альваресу, повествует о трех исторических противостояниях мексиканского боксера: с Флойдом Мейвезером, Геннадием Головкиным и Сергеем Ковалёвым.





Сериал Создание Канело: Урок 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.