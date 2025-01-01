Создание Канело: Урок
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Создание Канело
1-й сезон
Создание Канело: Урок
2025, The Making of Canelo
Спортивный18+
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Создание Канело (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мини-сериал, посвященный легендарному Саулю «Канело» Альваресу, повествует о трех исторических противостояниях мексиканского боксера: с Флойдом Мейвезером, Геннадием Головкиным и Сергеем Ковалёвым.

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Жанр
Спортивный
Время
27 мин / 00:27

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