WinkСериалыСоздание Канело1-й сезонСоздание Канело: Урок
2025, The Making of Canelo
Спортивный18+
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Создание Канело (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Мини-сериал, посвященный легендарному Саулю «Канело» Альваресу, повествует о трех исторических противостояниях мексиканского боксера: с Флойдом Мейвезером, Геннадием Головкиным и Сергеем Ковалёвым.
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