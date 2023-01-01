Создание GGG. Сезон 1
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Создание GGG
1-й сезон

Создание GGG (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, The Making of GGG 3 серии
Спортивный18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История превращения Геннадия Головкина в одного из самых культовых боксеров XXI века. Три эпизода о важнейших боях в карьере GGG: с Габриэлем Росадо, Мэттью Маклином и Саулем Канело Альваресом – первом из трилогии.

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Жанр
Спортивный

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