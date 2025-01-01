WinkСериалыСоздание GGG1-й сезонСоздание GGG: Удар
2025, The Making of GGG
Спортивный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Создание GGG (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
История превращения Геннадия Головкина в одного из самых культовых боксеров XXI века. Три эпизода о важнейших боях в карьере GGG: с Габриэлем Росадо, Мэттью Маклином и Саулем Канело Альваресом – первом из трилогии.
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