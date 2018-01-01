Wink
Сериалы
Сладкая горечь
2-й сезон

Сладкая горечь (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

8.52019, Sweetbitter 8 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Экранизация одноименного бестселлера о поиске себя в большом городе. История молодой девушки из провинции по имени Тесс, которая получает работу в престижном ресторане Нью-Йорка. Новые знакомства, ритм мегаполиса, а также секс и алкоголь затягивают ее в водоворот безумных событий и бурных эмоций.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сладкая горечь»