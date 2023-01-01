Сладкая горечь
Wink
Сериалы
Сладкая горечь
8.52018, Sweetbitter 2 сезона
Драмы18+

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Сладкая горечь (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Экранизация одноименного бестселлера о поиске себя в большом городе. История молодой девушки из провинции по имени Тесс, которая получает работу в престижном ресторане Нью-Йорка. Новые знакомства, ритм мегаполиса, а также секс и алкоголь затягивают ее в водоворот безумных событий и бурных эмоций.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сладкая горечь»

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