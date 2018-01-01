Скрежет металла (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Джон Доу бороздит просторы постапокалиптической Америки на оснащённом оружием автомобиле. Он должен выполнить опасную миссию, но ему мешает безумный клоун-убийца Сладкоежка.



Сериал Скрежет металла 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.