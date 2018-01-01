Скрежет металла (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыСкрежет металла1-й сезон
2023, Скрежет металла. Сезон 1 1 серия
Фантастика, Боевик18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Джон Доу бороздит просторы постапокалиптической Америки на оснащённом оружием автомобиле. Он должен выполнить опасную миссию, но ему мешает безумный клоун-убийца Сладкоежка.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик
Рейтинг
- ДВРежиссёр
Джуд
Вэн
- КСРежиссёр
Китао
Сакурай
- ББРежиссёр
Билл
Бенц
- МКРежиссёр
Мэгги
Кэри
- Актёр
Уилл
Арнетт
- Актёр
Томас
Хейден Чёрч
- ТВАктёр
Тадж
Вонс
- СБАктриса
Стефани
Беатриз
- МДАктёр
Майкл
Д. Митчелл
- ДСАктёр
Джо
Синоа
- ДБАктёр
Джаред
Банкенс
- НКАктриса
Нив
Кэмпбелл
- РКАктёр
Ричард
Кебрал
- Актёр
Энтони
Маки
- Сценарист
Ретт
Риз
- Сценарист
Пол
Верник
- МДПродюсер
Марк
Дэвид Элперт
- Продюсер
Уилл
Арнетт
- ВПХудожница
Виктория
Пол
- КМХудожник
Кэри
Мейер
- МДМонтажёр
Майкл
Джиамбра
- ДХМонтажёр
Джина
Хирш
- ЗРКомпозитор
Зэк
Робинсон
- ЛБКомпозитор
Лео
Биренберг