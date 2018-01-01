Скажи, что любишь меня. Сезон 1
Скажи, что любишь меня
1-й сезон

Скажи, что любишь меня (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн

8.32007, Tell Me You Love Me 10 серий
Драма, Мелодрама18+

О сериале

Психологическая драма HBO, десять лет назад вызвавшая острую реакцию, по-прежнему смотрится очень современно. Захватывающее и фантастически откровенное исследование семейной жизни на примере трех пар. Это совершенно обычные люди разных возрастов и с разными стадиями отношений, в которых что-то пошло не так...

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Скажи, что любишь меня»