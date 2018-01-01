WinkСериалыСкажи, что любишь меня1-й сезон
Скажи, что любишь меня (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн
8.32007, Tell Me You Love Me 10 серий
Драма, Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Психологическая драма HBO, десять лет назад вызвавшая острую реакцию, по-прежнему смотрится очень современно. Захватывающее и фантастически откровенное исследование семейной жизни на примере трех пар. Это совершенно обычные люди разных возрастов и с разными стадиями отношений, в которых что-то пошло не так...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ММРежиссёр
Мелани
Мейрон
- ПРРежиссёр
Патриция
Розема
- ЭРРежиссёр
Эрнест
Р. Дикерсон
- Режиссёр
Родриго
Гарсиа
- МБАктриса
Мишель
Борт
- ТДАктёр
Тим
ДиКей
- ЭПАктриса
Эйслинн
Пол
- Актёр
Адам
Скотт
- СУАктриса
Соня
Уолгер
- ЭУАктриса
Элли
Уокер
- Актриса
Джейн
Александр
- КТАктриса
Кэтрин
Таун
- ДСАктёр
Дэвид
Селби
- РВАктёр
Райан
Ванот
- СМСценарист
Синтия
Морт
- АЭСценарист
Аня
Эпштейн
- ДШСценарист
Дэвид
Шульнер
- ВТСценарист
Ванесса
Тейлор
- СМПродюсер
Синтия
Морт
- ПКХудожница
Патриция
Клоуонн
- МРМонтажёр
Майкл
Руссо
- Оператор
Стив
Косенс