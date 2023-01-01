Скажи, что любишь меня
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Скажи, что любишь меня

Скажи, что любишь меня (сериал, 2007) смотреть онлайн

8.32007, Tell Me You Love Me 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Психологическая драма HBO, десять лет назад вызвавшая острую реакцию, по-прежнему смотрится очень современно. Захватывающее и фантастически откровенное исследование семейной жизни на примере трех пар. Это совершенно обычные люди разных возрастов и с разными стадиями отношений, в которых что-то пошло не так...
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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Скажи, что любишь меня»

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