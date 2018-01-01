Wink
Школа здоровья
Школа здоровья (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

2005, Школа здоровья. Сезон 1 48 серий
ТВ-шоу18+

1-й сезон

О сериале

В программу приходят врачи, с которыми Екатерина Одинцова обсуждает актуальные проблемы, связанные со здоровьем. Специалисты разного профиля дают практические советы, как действовать в той или иной ситуации.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

