Щит и нимб. Александр Невский (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
2021, Щит и нимб. Александр Невский. Сезон 1 4 серии
Документальные16+
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О сериале
Князь в древней Руси — кто он? Каким был Александр Невский и почему он ни разу не проиграл? Постараемся приблизиться к этому великому человеку и понять, кто же такой Александр Невский — воин, правитель, политик, святой?
Ведущий программы Борис Корчевников попытается разобраться во всем и воссоздать документальный портрет Александра Невского.
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