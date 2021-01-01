Щит и нимб. Александр Невский (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Князь в древней Руси — кто он? Каким был Александр Невский и почему он ни разу не проиграл? Постараемся приблизиться к этому великому человеку и понять, кто же такой Александр Невский — воин, правитель, политик, святой?



Ведущий программы Борис Корчевников попытается разобраться во всем и воссоздать документальный портрет Александра Невского.



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