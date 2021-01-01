Щит и нимб. Александр Невский. Сезон 1. Серия 4
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Щит и нимб. Александр Невский
1-й сезон
4-я серия
2021, Щит и нимб. Александр Невский. Сезон 1. Серия 4
Документальные16+
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Щит и нимб. Александр Невский (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Князь в древней Руси — кто он? Каким был Александр Невский и почему он ни разу не проиграл? Постараемся приблизиться к этому великому человеку и понять, кто же такой Александр Невский — воин, правитель, политик, святой?

Ведущий программы Борис Корчевников попытается разобраться во всем и воссоздать документальный портрет Александра Невского.

Сериал Щит и нимб 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальные
Время
26 мин / 00:26

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