Шатун (сериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Загородный коттедж. Закадычные школьные друзья — следователь, врач, богатая домохозяйка, бизнесмен, пьяница и актер, люди разных профессий и образов жизни, собрались отметить скромную дату — 15 лет со дня окончания школы. Внезапно возле дома, на празднике появляется…страшный медведь-шатун. Раздается выстрел. Опасный зверь мертв.



Но в шкуре убитого медведя друзья находят…одного из героев застолья приятеля-актера, решившего разыграть друзей. Неудачная шутка обернулась убийством, и опасным оказался не медведь, а прошлое наших героев. Случайным ли был выстрел? Кто стрелял? Видимо, что-то жуткое скрывалось в обличье школьного братства…



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