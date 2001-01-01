Шатун. Сезон 1. Серия 4
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Шатун
1-й сезон
4-я серия

Шатун (сериал, 2001) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.02001, Шатун. Сезон 1. Серия 4
Триллер16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Загородный коттедж. Закадычные школьные друзья — следователь, врач, богатая домохозяйка, бизнесмен, пьяница и актер, люди разных профессий и образов жизни, собрались отметить скромную дату — 15 лет со дня окончания школы. Внезапно возле дома, на празднике появляется…страшный медведь-шатун. Раздается выстрел. Опасный зверь мертв.

Но в шкуре убитого медведя друзья находят…одного из героев застолья приятеля-актера, решившего разыграть друзей. Неудачная шутка обернулась убийством, и опасным оказался не медведь, а прошлое наших героев. Случайным ли был выстрел? Кто стрелял? Видимо, что-то жуткое скрывалось в обличье школьного братства…

Сериал Шатун 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Триллер
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb