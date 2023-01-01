Чебурашка. История новогоднего чуда. Фильм о фильме (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
8.52023, Чебурашка. История новогоднего чуда. Фильм о фильме. Сезон 1 4 серии
Документальные, Мини-сериалы6+
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Сезоны и серии
- 6+13 мин
Чебурашка. История новогоднего чуда. Фильм о фильме
Сезон 1 Серия 1
- 6+13 мин
Чебурашка. История новогоднего чуда. Фильм о фильме
Сезон 1 Серия 2
- 6+13 мин
Чебурашка. История новогоднего чуда. Фильм о фильме
Сезон 1 Серия 3
- 6+15 мин
Чебурашка. История новогоднего чуда. Фильм о фильме
Сезон 1 Серия 4
Сюжет
Мини-сериал о создании главного кинохита 2022 года — сказки о неведомом ушастике, прилетевшем вместе с апельсинами в приморский город. Создатели фильма подробно рассказывают, как проект появился на свет: от обсуждения идеи с «Союзмультфильмом» до съемок самых сложных сцен. Актеры, режиссер и продюсеры картины делятся историями с производства и вспоминают, каким мог стать сюжет до того, как авторы пришли к его финальному варианту. История новогоднего чуда» (2023)
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