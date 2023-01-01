Чебурашка. История новогоднего чуда. Фильм о фильме (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Мини-сериал о создании главного кинохита 2022 года — сказки о неведомом ушастике, прилетевшем вместе с апельсинами в приморский город. Создатели фильма подробно рассказывают, как проект появился на свет: от обсуждения идеи с «Союзмультфильмом» до съемок самых сложных сцен. Актеры, режиссер и продюсеры картины делятся историями с производства и вспоминают, каким мог стать сюжет до того, как авторы пришли к его финальному варианту. История новогоднего чуда» (2023)



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