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Саша жарит наше
1-й сезон

Саша жарит наше (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.82021, Саша жарит наше. Сезон 1 8 серий
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Шеф-повар Александр Белькович покажет зрителям, как правильно готовить мясные блюда, в том числе и на открытом огне. Кроме жарки стейков и колбасок, мы с новой стороны взглянем на возможности приготовления таких привычных продуктов, как пельмени, наггетсы и сосиски.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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