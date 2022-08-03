Саша жарит наше (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Шеф-повар Александр Белькович покажет зрителям, как правильно готовить мясные блюда, в том числе и на открытом огне. Кроме жарки стейков и колбасок, мы с новой стороны взглянем на возможности приготовления таких привычных продуктов, как пельмени, наггетсы и сосиски.

