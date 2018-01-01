Самые важные открытия человечества (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Самые важные открытия человечества. Сезон 1
Самые важные открытия человечества
1-й сезон

2017, Самые важные открытия человечества. Сезон 1 5 серий
Документальный12+

О сериале

Человечество за всю эру своего существования совершило много открытий. В сериале ведущий Александр Каплан расскажет о наиболее значимых для нашей цивилизации открытиях.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

Рейтинг