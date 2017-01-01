Самые важные открытия человечества. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Самые важные открытия человечества
1-й сезон
2-я серия

Самые важные открытия человечества (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

2017, Самые важные открытия человечества. Сезон 1. Серия 2
Документальный12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Человечество за всю эру своего существования совершило много открытий. В сериале ведущий Александр Каплан расскажет о наиболее значимых для нашей цивилизации открытиях.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг