Сага о Форсайтах (сериал, 2002) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+55 мин
Сага о Форсайтах
Сезон 1 Серия 1
- 18+53 мин
Сага о Форсайтах
Сезон 1 Серия 2
- 18+55 мин
Сага о Форсайтах
Сезон 1 Серия 3
- 18+55 мин
Сага о Форсайтах
Сезон 1 �Серия 4
- 18+54 мин
Сага о Форсайтах
Сезон 1 Серия 5
- 18+54 мин
Сага о Форсайтах
Сезон 1 Серия 6
- 18+54 мин
Сага о Форсайтах
Сезон 1 Серия 7
- 18+55 мин
Сага о Форсайтах
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Три поколения богатой английской семьи сталкиваются с искушениями и страстями в непростой период конца XIX — начала XX веков. Историческая костюмная драма «Сага о Форсайтах» — сериал по циклу романов Джона Голсуорси о стыдных секретах сливок общества. В главных ролях Дэмиэн Льюис и Джина Макки.
Лондон, конец XIX века. Семья Форсайтов лишь на первый взгляд кажется счастливой и успешной, в то время как за фасадом благополучия дремлют страсти. Пока Уинифрид Форсайт празднует помолвку, брак ее кузена Джолиона II разваливается из-за ревности жены к французской гувернантке. После этого Джолиона отлучают от наследства, чему способствует его кузен, адвокат Сомс Форсайт. Сам он, тем временем, пытается завоевать расположение Ирэн Эррон — бедной, но гордой девушки, которую пугает стремление Сомса все контролировать. Под давлением мачехи Ирэн соглашается стать частью семьи Форсайтов. Однако свадьба не принесет счастья никому, а Ирэн окажется втянутой в пучину страстей, измен и предательств, смириться с которыми не помогут никакие деньги.
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СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Мелодрама
Рейтинг
- ЭУРежиссёр
Энди
Уилсон
- КМРежиссёр
Кристофер
Менол
- Актёр
Дэмиэн
Льюис
- РГАктёр
Руперт
Грейвз
- ДМАктриса
Джина
Макки
- АРАктриса
Аманда
Рут
- БМАктёр
Бен
Майлз
- ДКАктриса
Джиллиан
Кирни
- АПАктёр
Алистэр
Петри
- ЭБАктриса
Энн
Белл
- МРАктёр
Малкольм
Реберн
- БФАктриса
Барбара
Флинн
- ДГСценарист
Джон
Голсуорси
- СМСценарист
Стивен
Маллатратт
- Продюсер
Ребекка
Итон
- СУПродюсер
Сита
Уильямс
- ЭХПродюсер
Энди
Харрис
- ДБПродюсер
Дэвид
Болтер
- СФХудожник
Стивен
Финерен
- ЭГМонтажёр
Энтони
Гам
- СГОператор
Сью
Гибсон
- ДБКомпозитор
Джеффри
Бергон