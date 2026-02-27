Ржавые тачки Вегаса (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Проведя последние два десятилетия в пустыне вокруг Вегаса в поисках автомобилей, запчастей и вдохновения для рэт-родов, Стив Дарнелл начинает понимать, что многие из его надежных источников уже исчерпаны. Поскольку клиентов, обращающихся к нему за помощью, становится все больше, Стиву приходится отправляться на поиски своих ржавых реликвий все дальше и дальше, а это значит, что ему приходится доверять присмотр за его гаражом и магазином на Вегас Стрип остальным членам команды Welderup. Команда приспосабливается к такому способу ведения бизнеса, и пытается соблюдать график и бюджет, а также старается поднять творческий подход к созданию новых машин на более высокий уровень.

