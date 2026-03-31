Ржавые тачки Вегаса (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
8.92014, Vegas Rat Rods
Реалити - шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
- 18+45 мин
Ржавые тачки Вегаса
Сезон 1 Серия 1
- 18+45 мин
Ржавые тачки Вегаса
Сезон 1 Серия 2
- 18+45 мин
Ржавые тачки Вегаса
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Ржавые тачки Вегаса
Сезон 1 Серия 4
- 18+45 мин
Ржавые тачки Вегаса
Сезон 1 Серия 5
- 18+45 мин
Ржавые тачки Вегаса
Сезон 1 Серия 6
- 18+45 мин
Ржавые тачки Вегаса
Сезон 1 Серия 7
- 18+45 мин
Ржавые тачки Вегаса
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Проведя последние два десятилетия в пустыне вокруг Вегаса в поисках автомобилей, запчастей и вдохновения для рэт-родов, Стив Дарнелл начинает понимать, что многие из его надежных источников уже исчерпаны. Поскольку клиентов, обращающихся к нему за помощью, становится все больше, Стиву приходится отправляться на поиски своих ржавых реликвий все дальше и дальше, а это значит, что ему приходится доверять присмотр за его гаражом и магазином на Вегас Стрип остальным членам команды Welderup. Команда приспосабливается к такому способу ведения бизнеса, и пытается соблюдать график и бюджет, а также старается поднять творческий подход к созданию новых машин на более высокий уровень.
СтранаКанада
ЖанрРеалити - шоу
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb