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Ржавые тачки Вегаса
Актёры и съёмочная группа сериала «Ржавые тачки Вегаса»

Актёры и съёмочная группа сериала «Ржавые тачки Вегаса»

Режиссёры

Ричард Роттер

Ричард Роттер

Richard Rotter
Режиссёр
Брюс Классен

Брюс Классен

Bruce Klassen
Режиссёр

Продюсеры

Брюс Классен

Брюс Классен

Bruce Klassen
Продюсер
Джейсон Ламберт

Джейсон Ламберт

Jason Lambert
Продюсер

Монтажёры

Тодд Чэмберс

Тодд Чэмберс

Todd Chambers
Монтажёр

Операторы

Дуглас Чейни

Дуглас Чейни

Douglas Cheney
Оператор