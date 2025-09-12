Русские герои (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Русские герои. Сезон 1
Русские герои
2019, Русские герои. Сезон 1 25 серий
Исторический, Документальный12+

О сериале

Цикл коротких эпизодов, рассказывающих об известных российских личностях. Это философы и поэты, писатели и полководцы, разведчики и актеры, спортсмены и дипломаты.

Исторический, Документальный

