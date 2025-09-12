Владимир Солоухин
Русские герои
1-й сезон
Владимир Солоухин

Русские герои (сериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

2019, Владимир Солоухин
Исторический, Документальный12+

1-й сезон

О сериале

Цикл коротких эпизодов, рассказывающих об известных российских личностях. Это философы и поэты, писатели и полководцы, разведчики и актеры, спортсмены и дипломаты.

Исторический, Документальный
SD
1 мин / 00:01

