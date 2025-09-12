Русские герои (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, Русские герои 1 сезон
Исторический, Документальный12+
Сезоны и серии
О сериале
Цикл коротких эпизодов, рассказывающих об известных российских личностях. Это философы и поэты, писатели и полководцы, разведчики и актеры, спортсмены и дипломаты.