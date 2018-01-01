Рублевка на выезде (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Ницца, Канны, Монако, Куршевель, Лондон и Нью-Йорк – это далеко не полная география обитания самых закрытых и самых богатых людей страны! Именно там персонажи с Рублевки проводят большую часть года. Чем заняты жены и дети миллионеров? Как отдыхают богатые и знаменитые?



Сколько миллионов платят за обучение детей в закрытых школах? И сотен тысяч их жены и любовницы оставляют в салонах красоты? Невыдуманные истории русских «золушек», вся правда о том, что происходит на яхтах и виллах, эксклюзивные интервью тех, кто обитает в Лондонских кварталах! Яхты, деньги, бриллианты и цена, которую приходится за них платить – вся русская роскошь вокруг света, и чем она может обернуться.



Героини программы «Рублевка на выезде» – жены и дочери богачей из списка Forbes, решившие открыть всю правду о роскошной жизни русских за рубежом. В каждой новой серии они расскажут, как потратить тысячи долларов на праздник для своих детей или чем заниматься в «ссылке» на Лазурном берегу.



Сериал Рублевка на выезде 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.