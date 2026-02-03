WinkСериалыРодные неродные1-й сезон
Родные неродные (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
9.02024, Родные неродные. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
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Сезоны и серии
О сериале
Старший лейтенант полиции Алена Богударская счастлива в браке с Алексеем. Единственное, что омрачает их счастье – отсутствие детей. Из-за этого мать мужа считает ее недостойной сына. На службе Алена занимается бытовыми правонарушениями, но одно из обычных «мелких» дел становится серьезным. Она выходит на банду, которая грабит пенсионеров.
Одного из преступников поймать удалось, но главаря она упустила, считая это исключительно собственным провалом. Алена еще не знает, что за каждым ее шагом теперь следит убийца и психопат, решивший отомстить Алене за задержание младшего брата…
Рейтинг
- ВСРежиссёр
Вадим
Саетгалиев
- АБАктриса
Анастасия
Балякина
- АЗАктёр
Александр
Зельский
- ВКАктёр
Вячеслав
Коробицин
- ЕКАктёр
Евгений
Кузьмин
- АНАктёр
Антон
Наумов
- Актёр
Антон
Чернов
- НЛАктриса
Наталья
Латышева
- НШСценарист
Наталья
Шумак
- АЛПродюсер
Анна
Лопатина
- ЮСПродюсер
Юлия
Соболевская
- ЕКПродюсер
Екатерина
Константинова
- Продюсер
Ирина
Босова
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- ЛВХудожница
Людмила
Веселова
- АСОператор
Алексей
Солодов
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев