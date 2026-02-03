Старший лейтенант полиции Алена Богударская счастлива в браке с Алексеем. Единственное, что омрачает их счастье – отсутствие детей. Из-за этого мать мужа считает ее недостойной сына. На службе Алена занимается бытовыми правонарушениями, но одно из обычных «мелких» дел становится серьезным. Она выходит на банду, которая грабит пенсионеров.



Одного из преступников поймать удалось, но главаря она упустила, считая это исключительно собственным провалом. Алена еще не знает, что за каждым ее шагом теперь следит убийца и психопат, решивший отомстить Алене за задержание младшего брата…

