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Резидент
5-й сезон

Резидент (сериал, 2021) сезон 5 смотреть онлайн

7.52021, The Resident 23 серии
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сериал рассказывает о судьбе молодого доктора с несколько идеалистическими взглядами на медицину, который начинает работу под наблюдением старшего ординатора, производящего впечатление жесткого и блестящего врача, но который на поверку оказывается хитрым и беспощадным психопатом.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Резидент»