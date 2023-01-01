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Резидент (сериал, 2019) смотреть онлайн

7.52019, The Resident 3 сезона
Драмы, Зарубежные18+

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Сюжет

Сериал рассказывает о судьбе молодого доктора с несколько идеалистическими взглядами на медицину, который начинает работу под наблюдением старшего ординатора, производящего впечатление жесткого и блестящего врача, но который на поверку оказывается хитрым и беспощадным психопатом.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Резидент»

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