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Рецепты Донала: Быстро, просто, полезно
1-й сезон

Рецепты Донала: Быстро, просто, полезно (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.62021, Donal's Super Food In Minutes 10 серий
Реалити - шоу18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Харизматичный кулинар Донал Скихэн возвращается с новым шоу, которое научит вас готовить быстрые и простые блюда, а главное – исключительно из полезных продуктов. Вы найдeте для себя массу рецептов и лайфхаков, благодаря которым прослывeте настоящим шефом на любой кухне. Каждое блюдо Донала состоит не более чем из десяти ингредиентов. А рецепт настолько доведeн до совершенства, что на готовку уходит от получаса до пяти минут. Вам остаeтся лишь смотреть и запоминать.

Страна
Великобритания
Жанр
Реалити - шоу

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