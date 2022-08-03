Рецепты Донала: Быстро, просто, полезно (сериал, 2021) смотреть онлайн

Незаурядный телеведущий и кулинар Донал Скихэн возвращается к своим зрителям в новом цикле передач «Рецепты Донала: быстро, просто и полезно».



В ритме современной жизни, основу которой составляет здоровое питание, умение готовить быстро и исключительно из полезных продуктов – важный навык. Новая телевизионная программа – настоящий кладезь рецептов и полезных советов, которые позволят новичку почувствовать себя настоящим магом на кухне, а тем, кто раньше ненавидел готовить, - полюбить это священнодействие. Донал, словно композитор, сочиняет свою музыку, используя не более десяти ингредиентов. Он проработал каждый рецепт, значительно упростив технологию приготовления, чтобы мы могли у плиты проводить не более получаса. В этот раз Донал решил бросить вызов самому себе, и показать всем зрителям, что некоторые блюда можно приготовить всего за пять минут.



Зрители познакомятся с рецептами блюд на все случаи жизни – от целой трапезы на одной сковородке и новой интерпретации вечной классики, до меню праздничного стола на Новый год и Рождество.

