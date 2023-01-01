Биография

Донал Скехан — ирландский телеведущий, повар, автор книг и передач на кулинарную тематику. Родился в Дублине 3 июня 1986 года. Любовь к кулинарному искусству Доналу привила семья — его близкие занимаются работой в пищевой промышленности и имеют бизнес, связанный с распределением продуктов питания. Скехан получил образование по массовым коммуникациям в Дублинской бизнес-школе, а карьеру начинал с позиции диктора на ирландском канале Bubble-Hits. Увлекался музыкой, в 2006 году стал участником группы Streetwize, в 2008 году стремился попасть на сцену «Евровидения». В 2007 году Донал Скехан начал вести кулинарный блог, который впоследствии перерос в книгу. Участвовал в телешоу и общественных мероприятиях, благодаря чему в 2011 году ему удалось создать собственную еженедельную кулинарную телепередачу Kitchen Hero — поворотный момент в его биографии. Затем Донал стал соведущим и судьей Junior MasterChef на BBC в 2012 году. С 2013 года ведет канал на YouTube — в данный момент у Скехана более миллиона подписчиков.