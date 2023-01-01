RCC Kyokushin Fight 3. Сезон 1
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RCC Kyokushin Fight 3
1-й сезон

RCC Kyokushin Fight 3 (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

8.52024, RCC Kyokushin Fight 3. Сезон 1 32 серии
Спорт18+

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1-й сезон

Сюжет

Кровь, честь и кимоно! Смотрите RCC KYOKUSHIN FIGHT 3 на Wink!
Киокушинкай – одна из самых жестких разновидностей каратэ, и турнир по этому виду спорта покажет телеканал UDAR. Лучшие из лучших выйдут на татами, чтобы своими навыками заслужить звание победителя.
Невероятно высокий темп, жесткие попадания и филигранная техника отличают мастера киокушинкай-каратэ. Это будет очень зрелищно!

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