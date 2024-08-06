RCC Kyokushin Fight 3 (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыRCC Kyokushin Fight 31-й сезонОвсяников vs Измайлов
8.62024, Овсяников vs Измайлов
Спортивный18+
О сериале
Кровь, честь и кимоно! Смотрите RCC KYOKUSHIN FIGHT 3 на Wink!
Киокушинкай – одна из самых жестких разновидностей каратэ, и турнир по этому виду спорта покажет телеканал UDAR. Лучшие из лучших выйдут на татами, чтобы своими навыками заслужить звание победителя.
Невероятно высокий темп, жесткие попадания и филигранная техника отличают мастера киокушинкай-каратэ. Это будет очень зрелищно!