RCC HARD 8. Сезон 1
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RCC HARD 8
1-й сезон

RCC HARD 8 (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

8.02024, RCC HARD 8. Сезон 1 16 серий
Спорт, Бокс18+

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1-й сезон

Сюжет

Описание - Приготовьтесь к кулачной феерии! Лига RCC HARD приготовила невероятного уровня кард! В главном бою вечера решится судьба первого в истории организации титула чемпиона. В финале Гран-при за драгоценный кулон и миллион рублей зарубятся прошедшие жесткий отбор Максим Сульгин и Андрей Джаггернаут Саратов. Два открытия российской кулачки смогут навсегда вписать свое имя золотисто-красными буквами в историю RCC HARD.

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Жанры
Спорт, Бокс

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