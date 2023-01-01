RCC HARD 8
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RCC HARD 8

RCC HARD 8 (сериал, 2024) смотреть онлайн

8.02024, RCC HARD 8 1 сезон
Спорт, Бокс18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Описание - Приготовьтесь к кулачной феерии! Лига RCC HARD приготовила невероятного уровня кард! В главном бою вечера решится судьба первого в истории организации титула чемпиона. В финале Гран-при за драгоценный кулон и миллион рублей зарубятся прошедшие жесткий отбор Максим Сульгин и Андрей Джаггернаут Саратов. Два открытия российской кулачки смогут навсегда вписать свое имя золотисто-красными буквами в историю RCC HARD.

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Жанры
Спорт, Бокс

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