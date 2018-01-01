Ранчо (мультсериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн
9.12012, Le ranch 26 серий
Мультсериалы, Семейный0+
О сериале
Мультфильм «Ранчо» – это прогулки верхом, неисчерпаемый энтузиазм и первые юношеские чувства, это скорость, напряжение и соперничество. Мультсериал посвящен миру конного спорта.
Он c юмором повествует о романтических приключениях группы подростков, которые живут по соседству, учатся уважать и любить друг друга, вместе взрослеют. Их объединяет любовь к лошадям, открытым пространствам, свободе.
Эта любовь развивает в них лучшие человеческие качества: щедрость, доброту и уважение к окружающей природе. Верхом на лошадях друзья исследуют мир. У подростков есть секретное ранчо - известное только им место встречи, где они могут делиться своими секретами.
СтранаГермания, Франция
ЖанрСемейный, Мультсериалы
Рейтинг
7.9 IMDb
- БКАктриса
Беттина
Кенни
- ЮСАктриса
Юлия
Стопель
- ХМАктёр
Ханнес
Морер
- ВГАктёр
Ваня
Герик
- МХАктриса
Максимилиана
Хёке
- КРАктриса
Катарина
Риттер
- МШАктёр
Маттис
Шмидт-Фосс
- ЭХАктриса
Эммилу
Хомс
- ДЛАктёр
Джесси
Ламботт
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской