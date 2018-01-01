Ранчо (мультсериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн

Мультфильм «Ранчо» – это прогулки верхом, неисчерпаемый энтузиазм и первые юношеские чувства, это скорость, напряжение и соперничество. Мультсериал посвящен миру конного спорта.



Он c юмором повествует о романтических приключениях группы подростков, которые живут по соседству, учатся уважать и любить друг друга, вместе взрослеют. Их объединяет любовь к лошадям, открытым пространствам, свободе.



Эта любовь развивает в них лучшие человеческие качества: щедрость, доброту и уважение к окружающей природе. Верхом на лошадях друзья исследуют мир. У подростков есть секретное ранчо - известное только им место встречи, где они могут делиться своими секретами.

