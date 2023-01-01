WinkСериалыQ: да грянет буря!1-й сезон
Q: да грянет буря! (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
6.92021, Q: Into the Storm 6 серий
Документальные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
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Сюжет
Адам Маккей представляет: документальный сериал об одной из самых диких теорий заговоров, получившей название QAnon. Последователи этого движения уверены, что Америкой (да и миром) правит тайное общество сатанистов-педофилов, куда входят лидеры Демократической партии, а также бизнесмены и знаменитости. Создатели «Q: да грянет буря!» около трех лет исследовали тему, получив беспрецедентный доступ к ключевым «игрокам» теории, а также глубоко изучив, как их действия повлияли на американскую культуру и политику.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb