Q: да грянет буря! (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Адам Маккей представляет: документальный сериал об одной из самых диких теорий заговоров, получившей название QAnon. Последователи этого движения уверены, что Америкой (да и миром) правит тайное общество сатанистов-педофилов, куда входят лидеры Демократической партии, а также бизнесмены и знаменитости. Создатели «Q: да грянет буря!» около трех лет исследовали тему, получив беспрецедентный доступ к ключевым «игрокам» теории, а также глубоко изучив, как их действия повлияли на американскую культуру и политику.

