Путешествия со вкусом. Сезон 3
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Путешествия со вкусом
3-й сезон

Путешествия со вкусом (сериал, 2012) сезон 3 смотреть онлайн

8.12012, A Taste of Travel 13 серий
Реалити - шоу18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Ведущие побывают в Южной Африке, Таиланде, Японии, Вьетнаме, Сингапуре, Индии, Фиджи, Греции, Италии, Франции, США. Они дадут множество советов о путешествиях, расскажут о колоритных местных персонажах, достопримечательностях и, конечно же, о том, что и где можно поесть.

Страна
Австралия
Жанр
Реалити - шоу

Рейтинг

6.9 IMDb