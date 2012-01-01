Путешествия со вкусом (сериал, 2012) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн
8.12012, A Taste of Travel
ТВ-шоу18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ведущие побывают в Южной Африке, Таиланде, Японии, Вьетнаме, Сингапуре, Индии, Фиджи, Греции, Италии, Франции, США. Они дадут множество советов о путешествиях, расскажут о колоритных местных персонажах, достопримечательностях и, конечно же, о том, что и где можно поесть.
Рейтинг
7.2 IMDb