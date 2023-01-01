Путешествия со вкусом
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Путешествия со вкусом

Путешествия со вкусом (сериал, 2012) смотреть онлайн

8.32012, A Taste of Travel 4 сезона
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Ведущие побывают в Южной Африке, Таиланде, Японии, Вьетнаме, Сингапуре, Индии, Фиджи, Греции, Италии, Франции, США. Они дадут множество советов о путешествиях, расскажут о колоритных местных персонажах, достопримечательностях и, конечно же, о том, что и где можно поесть.

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Информация

Страна
Австралия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

6.9 IMDb