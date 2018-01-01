Птица доброго господа (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыПтица доброго господа1-й сезон
О сериале
США, 1850-е. Начинается гражданская война между Севером и Югом. Сериал фокусируется на деятельности аболициониста Джона Брауна, который пытается менять сознание людей проповедями о свободе, не вступая в прямые стычки. Автор литературного первоисточника полностью поддержал проект, подчеркнув, что сейчас самое подходящее время для воплощения его идей на экране: в книге Америка представляется большой, опасной и неблагополучной, но все-таки семьей.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- КХРежиссёр
Кевин
Хукс
- Режиссёр
Хайфа
Аль-Мансур
- Режиссёр
Альберт
Хьюз
- ДМРежиссёр
Дарнелл
Мартин
- Актёр
Итан
Хоук
- ХПАктёр
Хьюберт
Поинт-Дю Жур
- Актёр
Бо
Напп
- НЭАктёр
Ник
Эверсман
- ЭКАктёр
Эллар
Колтрейн
- ДЭАктёр
Джек
Элкотт
- МБАктёр
Мо
Брингс Пленти
- МБАктёр
МакКинли
Белчер III
- Сценарист
Итан
Хоук
- МРСценарист
Марк
Ричард
- Продюсер
Джейсон
Блум
- АЭПродюсер
Алекс
Эспиноза
- Продюсер
Итан
Хоук
- ЭЭХудожница
Эми
Эндрюс
- ПММонтажёр
Падрик
Маккинли
- ПДОператор
Питер
Диминг