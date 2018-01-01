Птица доброго господа (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

США, 1850-е. Начинается гражданская война между Севером и Югом. Сериал фокусируется на деятельности аболициониста Джона Брауна, который пытается менять сознание людей проповедями о свободе, не вступая в прямые стычки. Автор литературного первоисточника полностью поддержал проект, подчеркнув, что сейчас самое подходящее время для воплощения его идей на экране: в книге Америка представляется большой, опасной и неблагополучной, но все-таки семьей.

