Птица доброго господа
1-й сезон

Птица доброго господа (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

7.52020, The Good Lord Bird 7 серий
Драма, Исторический18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

США, 1850-е. Начинается гражданская война между Севером и Югом. Сериал фокусируется на деятельности аболициониста Джона Брауна, который пытается менять сознание людей проповедями о свободе, не вступая в прямые стычки. Автор литературного первоисточника полностью поддержал проект, подчеркнув, что сейчас самое подходящее время для воплощения его идей на экране: в книге Америка представляется большой, опасной и неблагополучной, но все-таки семьей.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

