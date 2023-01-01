Птица доброго господа
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Птица доброго господа

Птица доброго господа (сериал, 2020) смотреть онлайн

7.52020, The Good Lord Bird 1 сезон
Драмы, Исторические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

США, 1850-е. Начинается гражданская война между Севером и Югом. Сериал фокусируется на деятельности аболициониста Джона Брауна, который пытается менять сознание людей проповедями о свободе, не вступая в прямые стычки. Автор литературного первоисточника полностью поддержал проект, подчеркнув, что сейчас самое подходящее время для воплощения его идей на экране: в книге Америка представляется большой, опасной и неблагополучной, но все-таки семьей.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Птица доброго господа»

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